Янукович прокомментировал закон о спецконфискации, по которому у него хотят забрать активы

Об этом он заявил в интервью Reuters.

"Разговоры о "мифических миллиардах" Януковича являются не более, чем попыткой нынешних политических "неудачников" отвлечь внимание украинцев от того, что они привели страну к краху. Политически и экономически", - сказал Янукович в письменных комментариях агентству.

Как отмечает Reuters, премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что закон позволит правительству вернуть украденные Януковичем 50 миллиардов гривень ($1,5 млрд) и использовать эти деньги на социальные и оборонные расходы. В Киеве уверены, что Янукович владеет украденными деньгами через сложную сеть офшорных компаний, расположенных на Кипре, Сейшельских островах, Великобритании, Панаме и Белизе.

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Однако, по словам Януковича, его активы в Украине состояли из одного частного дома и 29 млн грн. на банковском счете, которые уже были конфискованы государственными органами. Он добавил, что у него есть письмо от генерального прокурора Украины, копия которого была предоставлена Reuters, который подтвердил, что у экс-президента не было банковских счетов за границей.

Также Янукович заявляет, что закон о спецконфискации активов проталкивали чиновники, известные незаконным захватом частных активов – такую практику называют "рейдерством".

"Если закон будет принят, высшие должностные лица смогут конфисковывать все, что они захотят, у любого украинца, без доказательства вины или судебного приказа", - сказал Янукович.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о возврате государству денежных средств и ценностей до приговора суда.