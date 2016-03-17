Евродепутаты просят направить спецмиссию ЕС в Крым из-за попытки запретить Меджлис

Соответствующее письмо евродепутатов к Федерике Могерини есть в распоряжении Европейской правды.

"Мы полностью согласны с мнением Международной федерации по правам человека и других правозащитников, что решение об определении Меджлиса как экстремистской организации может привести к преследованию крымских татар, которые принимают участие в его работе, а также сторонников Меджлиса", - говорится в письме.

При этом евродепутаты обратили внимание Могерини на то, что Делегация ЕС не присутствует на судебных слушаниях.

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"Поэтому мы призываем вас обеспечить срочное направление дипломатических представителей ЕС в Крым, для того чтобы они могли наблюдать за процессом и сообщить о своих выводах в Брюссель", - заявили парламентарии.

"Мы надеемся, вы согласны с тем, что в случае такого судебного процесса должна быть соответствующая реакция со стороны ЕС", - подчеркнули они.

Письмо подписано 31 депутатами Европарламента, среди которых Петрас Ауштревичюс, Андрей Пленкович, Ребекка Хармс, Анна Мария Корацца Бильдт, Сандра Калниете, Урмас Паэт и другие.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская вручила заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джелялову копию "иска о запрете деятельности организации".