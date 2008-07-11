ВР начала рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что в соответствии со ст. 87 Конституции Украины были поданы 150 подписей народных депутатов, членов фракции Партии регионов, необходимых для рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров и принятии резолюции недоверия ему.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что этот вопрос должен рассматриваться не позже, чем через 10 дней после внесения соответствующих подписей.

Председатель ВР отметил, что по этому вопросу сначала выступит представитель инициативной группы. Он будет иметь на выступление 45 минут, после чего народные депутаты Украины смогут задать ему вопросы. На ответы также отведено 45 минут. После этого предусматривается 15-минутное выступление премьер-министра Украины и вопросы к ней депутатов – тоже на протяжении 15 минут. После этого состоится голосование.