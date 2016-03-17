Партия "Видродження" предлагает запретить повышать тарифы на комуслуги до 2018 года

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат группы «Партия «Видродження» Василий Гуляев.

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Он сообщил, что с этого понедельника 16 народных депутатов из группы «Партия «Видродження» зарегистрировали соответствующий проект постановления №4218.

В нем депутаты предлагают до 1 сентября 2016 года провести проверку обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также ввести мораторий на дальнейшее увеличение тарифов газа и электричества для населения - до 31 декабря 2017 года.

Цель постановления - привести коммунальные тарифы в соответствие с реальными, экономически обоснованными расходами на их производство и транспортировку.

«Доходы украинцев уменьшаются с каждым днем. Не индексируются заработные платы, стипендии, пенсии. Зато продолжает расти стоимость коммунальных услуг. Все это приводит к неуверенности в будущем, люди не знают, сколько им придется платить завтра. Для многих новые тарифы просто неподъемны. Своим проектом постановления мы не только просим ввести мораторий на дальнейшее увеличение тарифов ЖКХ, но и предлагаем Кабмину провести аудит жилищно-коммунальных услуг. Мы убеждены, что нынешние цены на коммуналку просто необоснованные, поэтому их нужно пересмотреть», - пояснил Василий Гуляев.

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Среди прочего, документом предлагается установить определенные ограничения на косвенные затраты производителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, газа и электричества, которые они могут включать в тариф.

Одним из условий для снятия моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ является установление размеров минимальной зарплаты и прожиточного минимума на уровне не ниже фактического прожиточного минимума в Украине.