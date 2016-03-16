Кремль поставил иракским курдам зенитные установки - СМИ

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Он отметил, что партия оружия пришла 14 марта. Помимо установок иракским курдам передали примерно 20 тыс. зарядов к ним. Григорян при этом уточнил, что «это была не первая партия, а четвертая или пятая».

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Как рассказал собеседник в посольстве России в Ираке, поставки согласованы с властями ближневосточной страны. «Самолет с вооружениями приземляется в Багдаде проходит все необходимые процедуры и следует в Эрбиль», - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что эти процедуры «являются общим требованием иракских властей». Однако он отказался отвечать на вопрос, связаны ли эти поставки с недавним визитом российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в Ирак.

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Консул-советник дипломатической миссии Евгений Аржанцев пояснил, что генкосульство России в Эрбиле рассчитывает на дальнейшие поставки российского оружия курдам. Он уточнил, что это была не первая партия, но «первая полноценная».