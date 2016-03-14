Кубив отметил, что коалиции в ВР сегодня юридически не существует

Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив после встречи лидеров фракций и групп с президентом Украины Петром Порошенко.

В то же время добавил, что возникает «странная ситуация», так как при вхождении в коалицию каждый депутат подписывается лично, а для того, чтобы отсутствовала юридически коалиция депутат должен написать заявление о выходе из коалиции, но не все депутаты такие заявления написали.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада не смогла проголосовать за выражение недоверия правительству Арсения Яценюка.

18 февраля о выходе из коалиции объявила фракция "Батькивщина", а на следующий день - "Самопомич". В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его политсила готова вернуться в коалицию.

Таким образом, сейчас коалиция состоит из фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", при этом среди парламентариев есть разные мнения относительно того, существует ли коалиция вообще.

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Сейчас в БПП обсуждается возможный состав нового правительства и новой коалиции. О переговорах по этому поводу заявлял лидер фракции Юрий Луценко.