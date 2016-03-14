Закон о "партийном рабстве" противоречит европейским стандартам – содокладчики ПАСЕ

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

В частности, отмечается, что содокладчики выразили обеспокоенность недавними изменениями в закон о выборах депутатов Рады, которые позволяют политическим партиям менять избирательные списки после проведения выборов.

"Как мы заявляли в прошлом, изменение избирательных списков после проведения выборов противоречит европейским стандартам. По нашей просьбе Мониторинговый комитет ПАСЕ решил отправить закон, в котором содержатся эти поправки, Венецианской комиссии - группе независимых экспертов Совета Европы по правовым вопросам - для их оценки. Мы ожидаем, что рекомендации и объяснения Венецианской комиссии будут полностью учтены Верховной Радой", - подчеркнули содокладчики.

Как сообщал УНИАН, соответствующий законопроект №3700 парламент принял в целом 16 февраля. Президент Петр Порошенко подписал закон 24 февраля.

Документ предусматривает разрешение по решению съезда (собрания, конференции) партии после объявления результатов выборов исключать из избирательного списка кандидата в депутаты. Согласно закону, кандидата можно исключить из списка партии в любое время после дня выборов до принятия Центральной избирательной комиссией решения о признании его избранным.

В начале марта Радикальная партия решила воспользоваться новым законом, исключив из своего списка 9 человек, не прошедших в Раду (№№27, 29, 34, 38, 39, 44, 61, 71 и 72).

Гражданская сеть "ОПОРА" считает данный закон грубо нарушающим конституционные избирательные права граждан.