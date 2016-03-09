ЦИК оформил изгнание Ляшко 9 своих кандидатов в ВР по закону о "партийном рабстве"

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центризбиркома, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 9 марта.

"В комиссию поступили выписка из протокола XII съезда Радикальной партии Олега Ляшко и решение указанного съезда этой партии об исключении кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года Андрея Мысика, Евгении Смолянчук, Валентины Ковтун, Инны Костыри, Владимира Кучера, Сергея Шакуна, Назария Полищука, Сергея Мурованого, Вячеслава Стасюка из избирательного списка Радикальной партии Олега Ляшко", - отмечает ЦИК.

Рассмотрев указанные документы, ЦИК исключил из избирательного списка Радикальной партии указанных кандидатов в народные депутаты, включенных в него соответственно под №№27, 29, 34, 38, 39, 44, 61, 71 и 72.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" (относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе).

Президент Петр Порошенко подписал этот закон 24 февраля.

Документ предусматривает разрешение по решению съезда (собрания, конференции) партии после объявления результатов выборов исключать из избирательного списка кандидата в депутаты.

Согласно закону, кандидата можно исключить из списка партии в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

В начале марта Радикальная партия решила воспользоваться новым законом, исключив 9 человек из своего списка.