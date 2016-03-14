Запад не задействует эффективные механизмы, чтобы вынудить РФ к переговорам по Крыму - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров на круглом столе “Запрещение Меджлиса в Крыму - пренебрежение правами коренного народа на самоопределение и нарушение международного законодательства оккупационными властями”.

Читайте такжеЧубаров: нужно заставить РФ стать участником диалога по деоккупации Крыма

"Главный вопрос крымских татар - это вопрос о том, что запад не задействует эффективные механизмы, которые бы заставили Россию сесть за стол переговоров о деоккупации Крыма. Мы не принимаем любые сигналы и уговоры, так давайте найдем возможность вести диалог с Россией. Такой диалог надо вести, но необходимо определиться, по какому вопросу. Если это деокупация Крыму, то - да. Но мы знаем, что Россия на такой диалог не пойдет. Тогда нужно искать методы, чтобы вынудить РФ к таким переговорам. Это и есть главное, чем будет заниматься Меджлис", - отметил Чубаров.

Также он раскритиковал объемы финансовой помощи Украине.

«Если не ошибаюсь, мировая гуманитарная помощь Украине в этом году достигла 289 млн евро. На целый год. Стране, которая является жертвой российской агрессии, по большому счету, сдерживает российские амбиции в отношении Запада, - это ничто», - добавил председатель Меджлиса.