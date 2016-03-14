Мировые лидеры не сомневаются, что оккупация Крыма является вызовом для глобальной безопасности - Чубаров
Ни один из деятелей мировой политики не сомневается, что оккупация Россией Крыма является вызовом для глобальной безопасности.
Как передает корреспондент УНАІН, об этом сообщил народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сегодня на международной конференции в Киеве.
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«Оккупация Крыма как вызов глобальной безопасности – кажется, сегодня уже ни один из актеров мировой политики не будет ставить в конце этого предложения знак вопроса. Все понимают, что произошло, что происходит, и какие могут быть последствия. Диагноз установлен в результате оккупации, незаконной аннексии Крыма, в результате развязанной военной вооруженной агрессии на востоке Украины», - отметил председатель Меджлиса.
«Если рассматривать безопасность в Черноморском регионе как составляющую мировой безопасности, здесь необходимо связывать вопросы, связанные с безопасностью отдельных территорий и отдельных стран», - заявил он.
«В такой ситуации, когда ведущие мировые актеры стараются для урегулирования большого кризиса, противостояния, вызванного агрессией России против Украины, когда они пытаются расставить приоритеты в решении этих вопросов, создается впечатление, что решение отдельных вопросов, в частности, вопрос оккупированного Крыма, вопрос деоккупации Крыма отходит на второй или на третий ряд», - считает Чубаров.
«Однако снижение внимания к Крыму – это увеличение репрессий в Крыму, от этого зависят десятки человеческих судеб, бросают их в тюрьмы или нет», - заявил глава Меджлиса.
«Так называемые «судебные заседания» в Крыму направлены на то, чтобы запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, признав его деятельность как экстремистскую в соответствии с законами РФ. Поэтому наше сообщество и наши институты вынуждены возвращать крымскую и крымскотатарскую проблематику в повестку дня мировой политики, в повестку дня внутренней украинской жизни. Мы также заставляем политиков заниматься Крымом настолько, насколько нам это удается. Одним из таких наших инструментов была общественная блокада Крыма, и благодаря этому мы максимально вернули Крым для обсуждения. Теперь самое главное, чтобы эта тема больше не ушла», - добавил он.