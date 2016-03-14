Мировые лидеры не сомневаются, что оккупация Крыма является вызовом для глобальной безопасности - Чубаров

Как передает корреспондент УНАІН, об этом сообщил народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сегодня на международной конференции в Киеве.

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«Оккупация Крыма как вызов глобальной безопасности – кажется, сегодня уже ни один из актеров мировой политики не будет ставить в конце этого предложения знак вопроса. Все понимают, что произошло, что происходит, и какие могут быть последствия. Диагноз установлен в результате оккупации, незаконной аннексии Крыма, в результате развязанной военной вооруженной агрессии на востоке Украины», - отметил председатель Меджлиса.

«Если рассматривать безопасность в Черноморском регионе как составляющую мировой безопасности, здесь необходимо связывать вопросы, связанные с безопасностью отдельных территорий и отдельных стран», - заявил он.

«В такой ситуации, когда ведущие мировые актеры стараются для урегулирования большого кризиса, противостояния, вызванного агрессией России против Украины, когда они пытаются расставить приоритеты в решении этих вопросов, создается впечатление, что решение отдельных вопросов, в частности, вопрос оккупированного Крыма, вопрос деоккупации Крыма отходит на второй или на третий ряд», - считает Чубаров.

«Однако снижение внимания к Крыму – это увеличение репрессий в Крыму, от этого зависят десятки человеческих судеб, бросают их в тюрьмы или нет», - заявил глава Меджлиса.

«Так называемые «судебные заседания» в Крыму направлены на то, чтобы запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, признав его деятельность как экстремистскую в соответствии с законами РФ. Поэтому наше сообщество и наши институты вынуждены возвращать крымскую и крымскотатарскую проблематику в повестку дня мировой политики, в повестку дня внутренней украинской жизни. Мы также заставляем политиков заниматься Крымом настолько, насколько нам это удается. Одним из таких наших инструментов была общественная блокада Крыма, и благодаря этому мы максимально вернули Крым для обсуждения. Теперь самое главное, чтобы эта тема больше не ушла», - добавил он.