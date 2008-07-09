«Наша Украина» осуждает поведение Жвании

Народный Союз «Наша Украина» осуждает аморальные методы, которые использует в публичных дискуссиях народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ, в частности, его заявления о Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО и его семье.

Заявление об этом за подписью Вячеслава КИРИЛЕНКО размещено на официальном сайте НУНС.

«Мы вынуждены с сожалением констатировать, что этот депутат в своих нападках на Президента В.ЮЩЕНКО и его семью перешел все границы приличия, - говорит В.Кириленко.

По его словам, «даже сами по себе попытки поставить под сомнение факт отравления В.Ющенко, шокировавшего весь мир, и сделать вид будто этого преступления не было, свидетельствуют, что в своей публичной риторике господин ЖВАНИЯ опустился до уровня худших образцов пропаганды времен кучмизма».

Но особое возмущение у «Нашей Украины» вызывают попытки Д.Жвании воевать с женой и малолетними детьми Президента. По мнению членов партии, выраженные в многочисленных интервью инсинуации на тему гражданства детей и жены В.ЮЩЕНКО по уровню цинизма превосходят даже антиющенковскую риторику времен выборов 2004 года.

«Мы убеждены, что ни один политик не имеет морального права для решения своих политических целей поливать грязью женщин и детей, независимо от мотивов, которыми он при этом руководствуется», - отмечает В.Кириленко.

«Наша Украина» отмежевывается от подобных методов и призывает Д.Жванию и всех украинских политиков в своих спорах не терять чувства элементарной этики, а также прекратить прибегать к оскорблениям чести и достоинства Главы Украинского Государства.