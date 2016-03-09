Порошенко заявил, что за 2 года ни одного предложения об обмене Савченко не поступало, но он готов это сделать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.

«Надежда Савченко - украинский пилот, украинский офицер делала то, что должен делать любой гражданин Украины в форме - защищала родную землю, была незаконно похищена с территории Украины на Донбассе, ее насильно вывезли в РФ и сейчас ей пытаются приписать преступления, к которым она не имеет никакого отношения и я уверен в том, что правда будет восстановлена», - заявил он.

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«Если спрашивать о том, готов ли я принять решение об обмене, я сегодня впервые подчеркиваю, что да, я президент Украины готов воспользоваться своим конституционным правом и обменять Надежду и сделать все возможное для того, что ее живой и здоровой вернуть как можно быстрее домой », - добавил Порошенко.

Вместе с тем Петр Порошенко заявил, что за почти два года ни одного предложения об обмене Надежды Савченко не поступало.

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«За эти почти два года из источников, заслуживающих доверия, - ни одного предложения об обмене Надежды Савченко ни разу не поступало», - заявил он.