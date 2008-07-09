Фракция КПУ не нарушит Конституцию: на отдых - по графику

Член фракции КПУ Леонид ГРАЧ считает, что предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО парламенту не идти на каникулы, пока не будет принят законопроект, касающийся внесения изменений в госбюджет, является диктатом со стороны Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

Л.ГРАЧ отметил, что текущая сессия Верховной Рады должна закрыться в соответствии с Конституцией на будущей неделе. «Если Президент привык нарушать Конституцию, так это не значит, что и Верховная Рада должна делать то же. Что это за диктат?», – спросил народный депутат.

Он отметил, что парламент является самостоятельным органом власти, и поэтому никогда не допустит давления на себя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, Президент обратился в Верховную Раду с просьбой не идти в отпуск, пока не будут приняты изменения в государственный бюджет на 2008 год и законодательство, касающееся судебной реформы.