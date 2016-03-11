Закон об электронном декларировании направили на подпись Порошенко

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал закон №3755, который касается электронного декларирования имущества и доходов госслужащих. После этого закон направляется на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, данный закон является одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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Как сообщал УНИАН, по информации народного депутата Владимира Арьева,Нидерланды выступают за перенесение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.

В МИД же уверяют, что безвизовый режим с ЕС "не завалили и не слили".

25 февраля Порошенко подписал законы, необходимые для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Но на данный момент еще продолжаются консультации с ЕК по поводу скандального закона об электронном декларировании.

Ранее стало известно, что для отмены виз для украинцев летом 2016 года Украина должна в ближайшие недели "поправить закон о декларировании, вернув уголовную ответственность за ложь в декларациях уже с этого года, а также доизбрать трех членов НАПК".