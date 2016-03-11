ОБСЕ считает освобождение Савченко составляющей выполнения Минских соглашений - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, в рамках сегодняшнего заседания в Минске ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе были заслушаны доклады координаторов рабочих подгрупп по вопросам безопасности и экономическим вопросам.

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"В очередной раз украинская сторона поставила вопрос освобождения украинских заложников и допуска к ним специалистов Международного комитета Красного Креста", - отметила Олифер.

Она подчеркнула, что представители МККК до сих пор не попали к военным и гражданским людям, которых незаконно удерживают на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Особенно остро стоял вопрос освобождения нашей летчицы Надежды Савченко: это неотъемлемая составляющая выполнения Минских соглашений. Это подчеркнул и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик", - написала она.

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Также, по ее словам, эксперты миссии ОБСЕ констатируют продолжение проведения учений с боевой стрельбой на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Подобные учения являются прямым нарушением достигнутых на прошлой неделе договоренностей об отказе от проведения учебных стрельб вдоль линии соприкосновения", - подчеркнула прес-секретарь представителя Украины.

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