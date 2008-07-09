Регионалы пока еще предлагают "свои услуги" коалиции

Фракция Партии регионов готова покинуть сессионный зал парламента, дав возможность коалиции проголосовать за изменения в бюджет на 2008 год.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, на сегодняшний день позиции фракций не согласованы, и фракция Партии регионов настаивает на первоочередном рассмотрении отчета правительства.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Если наша позиция мешает коалиции принять соответствующее решение по бюджету, то мы не исключаем вариант, что мы можем такое право предоставить».

По его словам, непонятно, почему блокируется трибуна ВР (депутатами от БЮТ – УНИАН). «Если наше присутствие мешает в какой-то степени принять изменения к бюджету, то мы готовы покинуть зал и предоставить право коалиции голосовать за те законопроекты, которые они считают необходимыми», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, если коалиция заинтересована, чтобы фракция Партии регионов принимала участие в голосовании, то должна поставить первым вопросом отчет правительства.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, есть возможности для эффективного завершения этой сессии, поэтому «предлагаем свои услуги».