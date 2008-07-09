Виктор и Екатерина Ющенко встретили президента Мальты с женой

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и госпожи Екатерины ЮЩЕНКО с Президентом Республики Мальта Эдвардом Фенех АДАМИ и госпожой Мэри Фенех АДАМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, торжественная церемония состоялась на площади перед Секретариатом Президента Украины.

Военный оркестр исполнил Государственные гимны Республики Мальта и Украины. В.ЮЩЕНКО и Э.АДАМИ обошли строй воинов Почетного караула.

После завершения церемонии началась встреча президентов в узком кругу. С украинской стороны в ней принимают участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ; с мальтийской – заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Тонио БОРГ, Государственный секретарь при Президенте Республики Мальта Энтони АТТАРД.