Кива требовал удалить свой совместный с Корчинским снимок (фото)

15:37, 10 марта 2016
Политика
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Начальник департамента по борьбе с наркопреступностью Илья Кива пытался заставить удалить фотографию, на которой он запечатлен вместе с руководителем "Братства" Дмитрием Корчинским.

фото Facebook Andriy Andrushkiv

Об этом в своем Facebook написал сотрудник Центр.UA Андрей Андрушкив, который и сделал эту фотографію.

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"Это фото с моего телефона хотел удалить сам Илья Кива. Его друг угрожал мне в кафе "Буланжери". Корчинский выбросил бумажку в кофе моему коллеге. Полиция не отвечала на звонок", - написал он.

Кроме этого, как сообщает "Украинская правда", это уже не первый раз, когда Киву и Корчинского видят вместе. Так издание опубликовало снимок Кивы и Корчинсокого в одном из киевских заведений "У Голема" в центре Киева.

ajnj Українська правда
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