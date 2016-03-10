Кива требовал удалить свой совместный с Корчинским снимок (фото)

Об этом в своем Facebook написал сотрудник Центр.UA Андрей Андрушкив, который и сделал эту фотографію.

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"Это фото с моего телефона хотел удалить сам Илья Кива. Его друг угрожал мне в кафе "Буланжери". Корчинский выбросил бумажку в кофе моему коллеге. Полиция не отвечала на звонок", - написал он.

Кроме этого, как сообщает "Украинская правда", это уже не первый раз, когда Киву и Корчинского видят вместе. Так издание опубликовало снимок Кивы и Корчинсокого в одном из киевских заведений "У Голема" в центре Киева.