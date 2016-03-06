Кива пройдет переаттестацию, когда возникнет необходимость - Аваков (видео)

Начальник департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Илья Кива обязательно пройдет переаттестацию.

Об этом в комментарии Hromadske.tv заявил глава МВД Арсен Аваков.

"Илья Кива сейчас работает и когда возникнет необходимость он пройдет переаттестацию. Кива – адекватный, достойный офицер и то, что существует дискурс вокруг этого, мне это известно. Я ценю людей не за то, кто и что говорит о нем в прессе, а по тому, что они делают", – отметил Аваков.

Он напомнил, что самая масштабная за последние 10 лет операция по задержанию наркокурьеров на сумму 45 миллионов долларов показывает работу Кивы.

"А если кому он не нравится - это нормальный процесс. И не нравится министр, не нравятся служащие - это нормальный процесс. Но должен быть объективный процесс аттестации", - сказал министр.

Он добавил, процесс переаттестации должен быть объективным и свободным от любого давления.

На вопрос о приготовлении наркотиков в прямом эфире Аваков ответил: "Приготовление наркотиков – я об этом не знаю, я вижу другое, я вижу, что этот человек организовала работу, в результате которой прошла крупнейшая операция по изъятию наркотиков", – сказал Аваков.

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Вместе с тем, Кива, по мнению министра, является "очень непростым человеком".

Отметим, что Илья Кива до сих пор не прошел переаттестацию в новой полиции. Сам Кива заявил, что не прошел переаттестацию, потому что болел.