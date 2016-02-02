Кива планирует сотрудничать с "Азовом" в вопросе борьбы с наркопреступностью

Об этом в эфире hromadske.tv заявил глава департамента Илья Кива.

Он подтвердил, что имел разговор по этому поводу с командиром полка Андреем Белецким.

«Мы обсудили возможность создания групп, которые будут заниматься очистками наших улиц от наркодилеров», – отметил Кива.

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При этом он подчеркнул, что будет использовать любой способ для борьбы с наркопреступностью.

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Илья Кива допускает внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.