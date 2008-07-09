В октябре парламент, вероятно, позаботиться о земле

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК (фракция Партии регионов) прогнозирует рассмотрение парламентом пакета законопроектов, касающихся рынка земли, в октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил журналистам.

«Осенью, в октябре месяце, мы приложим максимум усилий, чтобы эти законопроекты были рассмотрены в Верховной Раде», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что «пока закон о рынке земель ждет своей очереди в работе Верховной Рады, сегодня происходят теневые схемы, по которым забирается земля у собственников паев и переходит в другие руки - к вертикально-интегрированным структурам».

По его данным, для того, чтобы определить объемы теневого рынка земли, комитет инициировал проведение инвентаризации земли, которую поддержало правительство.

«Нас интересует, прежде всего, сельскохозяйственная земля, чтобы мы поняли, сколько какой земли сегодня есть на балансе, сколько какой земли самосевы захватили, сколько земли сегодня поддалось эрозии и не может быть использовано. Проведя инвентаризацию сельскохозяйственной земли, мы будем знать реальную картину», - пояснил глава комитета.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Госкомзем «фактически в этом направлении не работает».

«Сегодня мы будем требовать от Госкомзема, чтобы он более совершенно подошел и сказал, что делать с теми землями, которые распаеваны (более 30%) людям, пенсионерам, которые не имеют своих наследников. Куда эта земля должна перейти - или в сельсовет, или в ипотечный банк», - сказал он.