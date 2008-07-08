Янукович, Лавринович и Лукаш подали проект об изменениях в Конституцию
22:02, 08 июля 2008Политика
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Законопроект зарегистрирован в ВР
Народные депутаты от Партии регионов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины.
Законопроект № 2722 от 8 июля зарегистрирован депутатами Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и Еленой ЛУКАШ.
Как сообщал УНИАН, Партия регионов 1 июля презентовала проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины».
Этим законопроектом предусмотрено закрепить в Конституции внеблоковый статус Украины, а также невозможность размещения на территории государства военных баз других стран и предоставить русскому языку статус государственного.
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