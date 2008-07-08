В штабе не подтвердили передачу пиратам выкупа за украинских моряков

Операция по освобождению захваченных пиратами заложников в Сомали идет по плану.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Гамбурге, об этом сообщил руководитель антикризисного штаба, который руководит операцией.

В то же время штаб не подтверждает обнародованного отдельными отечественными СМИ сообщения о передаче пиратам в первой половине дня 8 июля выкупа и освобождении членов экипажа и судна.

Генконсульство Украины в Гамбурге продолжает поддерживать постоянный контакт с антикризисным штабом. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 июля, истек срок ультиматума сомалийских пиратов по выкупу моряков - заложников из судна «Леманн Тимбер», среди которых четверо украинцев. Это немецкое судно пираты удерживают в Аденском заливе с 28 мая.

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ, 7 июля во время телефонного разговора с Омбудсманом капитан корабля «Леманн Тимбер» Валентин БАРТАШОВ сообщил, что сомалийские пираты уже не верят в возможность получения выкупа от судовладельца в отмеченный срок и планируют вывезти экипаж судна на берег.

Состояние здоровья моряков остается тяжелым.

Телефонная связь пиратами жестко контролируется – они требуют вести все переговоры исключительно на английском, понятном для отдельных «солдат Сомали», как они сами себя называют.

2 июля руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, ссылаясь на источники информации из антикризисного штаба по освобождению заложников, который находится в Гамбурге и проводит переговоры с пиратами, сообщил, что владелец судна «Леманн Тимбер» и сомалийские пираты достигли договоренности относительно суммы выкупа за заложников.