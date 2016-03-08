Полторак озвучил основные принципы реформирования Вооруженных Сил

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил сегодня в комментарии журналистам в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО. (Как известно, Стратегический оборонный бюллетень будет основой для Государственной программы формирования ВСУ на среднесрочную перспективу).

«Я довел наш план реформирования, который был подготовлен вместе с советниками Альянса с использованием опыта наших украинских экспертов. Мы доказали, что реформирование ВСУ будет осуществлено в течение пяти лет. До конца 2018 года - Министерство обороны, до конца 2020 года Вооруженные силы Украины. Мы также представили основные принципы, на которых будут построены новые ВСУ», - сказал Полторак.

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Министр пояснил, что на реформирование Генштаба ВСУ необходимо больше времени, чем на Минобороны, из-за большего объема работы, мероприятий и ресурсов».

На просьбу УНИАН Полторак также проинформировал об основных принципах реформирования, которые заложены в оборонном бюллетене. «Это - создание системы руководства ВСУ, которая построена на новом распределении задач, функций, полномочий и отчетности. То есть, это совершенно другие подходы, чем те, которые существуют сейчас, и в основу этой системы руководства заложен передовой опыт стран Альянса», - отметил он.

Вторым принципом министр назвал демократический гражданский контроль. «Третье - это избежание дублирования функций между Минобороны и Генштабом. Следующее - это распределение полномочий относительно формирования оборонной политики и ее реализации. Следующее - это делегирование полномочий к низших уровням управления системы ВСУ, повышение ответственности должностных лиц за принятые решения», - сказал Полторак.

Еще одним принципом он указал разграничение функций между Минобороны и Генштабом в вопросе формирования, оснащения, подготовки и развития ВСУ. «Кроме того, важную роль будет играть совершенствование системы военного планирования и управления оборонными ресурсами, обретение ВСУ необходимых оперативных возможностей, в частности, введение совместной подготовки войск по стандартам НАТО, достижение необходимых операций Силами специальных операций, оптимизация номенклатуры вооружения и военной техники и переход на стандарты НАТО», - детализировал глава оборонного ведомства.

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Кроме того, планируется развить систему военной разведки, реформировать систему медицинского обеспечения, создать военную полицию. «Четвертый и один из основных принципов - это создание обновленной системы логистического обеспечения. Для этого предусматривается создание системы управления логистического обеспечения на основе доктрин, которые существуют в странах НАТО», - добавил Полторак.

Также, по его словам, среди направлений реформирования - создание современной системы кадрового менеджмента. «Мы уже начали это делать, и уже есть резерв из офицеров-контрактников, которые принимали участие в зоне АТО - этот резерв составляет две тысячи человек, которых мы продвигаем на более высокие должности», - подчеркнул министр.

Кроме того, с учетом опыта АТО будет реформирована военное образование и наука. «У нас есть дорожная карта, расписанная по годам, что мы должны сделать в процентном отношении, какие органы управления должны быть реформированы и какой цели мы должны достичь в 2020 году», - констатировал Полторак.

Касаясь реформы Минобороны, он отметил, что должен быть реализован «принцип гражданского контроля над ВСУ». «Министр обороны - гражданское лицо, усовершенствована нормативно-правовая база по вопросам обеспечения безопасности и обороны государства, достигнуто четкое распределение функций и задач путем совершенствования структуры и численности центрального аппарата, четко известно, кто и чем должен заниматься», - пояснил министр.

Что касается реформирования Генштаба, то, по словам Полторака, планируется осуществить переход к стандартам НАТО в организации планирования и управления войсками. «Кроме того, мы планируем получить структуру, которая будет максимально приближена к структурам штабов стран НАТО, ужесточить персональную ответственность должностных лиц за решения, которые принимаются Генштабом, создать эффективную систему логистического, материально-технического обеспечения, а также высвободить ВСУ от выполнения несвойственных для них функций», - отметил он.

Полторак утверждает, что «по всем позициям, по которым я проинформировал членов Альянса, они выразили свое удовлетворение нашим видением проведения реформ и выразили поддержку запланированному».