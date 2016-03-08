НАТО продолжит поддерживать Украину в усилении Вооруженных сил - Минобороны

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Брюсселе.

Читайте также"Третьей мировой не будет": В НАТО заявили, что многие страны ЕС не хотят воевать за Украину«Столтенберг отметил, что НАТО занимает принципиальную позицию по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Альянс увеличивает взаимодействие с Украиной, в том числе, по оказанию ей помощи в рамках существующих и перспективных проектов и инициатив сотрудничества. Это касается, в частности, как их количества, так и качества», - указывается в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, Столтенберг провел встречу с Полтораком перед началом заседания комиссии Украина – НАТО на уровне глав постоянных представительств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В сообщении отмечается, что сотрудничество Украины и НАТО будет поддерживаться в том числе с помощью трастовых фондов и совещательной помощи советников Альянса в Украине.

Пресс-служба также сообщила, что представители Альянса подчеркнули необходимость продолжения активного поиска практических шагов для стабилизации ситуации в Украине. «Выступающие осудили продолжающуюся агрессию России и в очередной раз призвали её способствовать стабилизации ситуации. Украинская сторона также была проинформирована о мерах практической помощи, которая дополнительно будет оказана Украине», - говорится в сообщении.

По итогам заседания Комиссии стороны уточнили план совместных действий на период, остающийся до Варшавского саммита Альянса, который состоится в июле текущего года.

Как сообщал УНИАН, Полторак 8 марта в Брюсселе по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО заявил, что все страны-члены Альянса заявили о своей поддержке Украины в ее стремлении выполнить Минские договоренности.