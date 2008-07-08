Ющенко пожаловался Конституционному суду на Тимошенко

7 июля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года №261.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Также КС 7 июля получил представление главы государства относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановлений Кабинета министров Украины «Вопросы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко» от 16 января 2007 года №35 и «Об утверждении Устава Киевского национального университета имени Тараса Шевченко» от 14 марта 2007 года №443.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Президент опять остановил действие распоряжения Кабмина от 11 февраля 2008 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Также в тот же день В.ЮЩЕНКО остановил и действие постановлений правительства, которым Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко подчинялся Кабинету министров Украины.