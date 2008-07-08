Фуры взяли в осаду Киев: водители пикетирует Черновецкого

Около 500-600 членов Ассоциации международных перевозчиков сейчас пикетируют здание Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протестуют против запрета КГГА на въезд большегрузных автомобилей в Киев.

Представители ассоциации, в частности, держат плакаты с требованиями: «Равные условия украинским и иностранным перевозчикам», «Украина – транзитное государство, а не княжество Черновецкого» и пр.

Как сообщил в комментарии УНИАН член забастовочного комитета АсМАП Валерий ЧЕРНЕНКО, к протестующим пока не вышел никто из КГГА. На вопрос, до которого часа планируется проводить акцию, он сообщил, что акция бессрочная.

«Если придется, будем ночевать, наверное, подгоним сюда автомобили, чтобы было где ночевать», - отметил он.

По данным В.ЧЕРНЕНКО, под стенами КГГА принимает участие от 500-600 человек до 1000.

«У нас основные люди стоят на трассах сегодня, мы планируем, в случае продолжения акции, перевезти сюда водителей, которые там, это будет около 5 тыс. человек. Ну, и сейчас едут еще из разных регионов люди для того, чтобы принять участие в этой акции», - отметил он.

По данным участников акции, из-за того, что машины остановлены на подходах к Киеву, образовались пробки на подходах к городу на Одесской трассе, Харьковском шоссе, Житомирской трассе, в сторону Ирпеня и т.д. По его данным, машины стоят в два ряда. При этом В.ЧЕРНЕНКО отметил, что пока машины не блокируют движения, оставляя одну полосу для проезда.

Как сообщал УНИАН, 19 июня АсМАП заявила, что на 8 июля запланирована масштабная акция протеста в Киеве. Планировалось проводить митинги и демонстрации под стенами Кабмина, Минтранссвязи и КГГА. Кроме того, на подъездах к Киеву планировалось проводить акции с участием автомобилей.

Как пояснил глава забастовочного комитета АсМАП Сергей ЧАЛЫЙ, «8 числа мы в Киев не заедем, и не заедем вообще, пока наши вопросы не будут решены». По его словам, перевозчики рассчитывают не только на переговоры с властью, но и на подписание соответствующих договоренностей, в частности, меморандума с правительством. При этом ожидалось, что акцию поддержит большинство перевозчиков со всех регионов Украины, а также Всеукраинская ассоциация автоперевозчиков.

Перевозчики, в частности, требуют отменить распоряжение КГГА относительно запрета въезда в Киев днем грузового транспорта, делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов и пр.

Вчера, 7 июля, член совета АсМАП, член забастовочного комитета ассоциации Валерий ЧЕРНЕНКО сообщил, что АсМАП отказалась от пикетирования Кабинета министров Украины 8 июля, как это предусматривалось ранее, и будет пикетировать только Киевскую городскую государственную администрацию.