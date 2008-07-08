Регионал говорит, что рассматривать бюджет Тимошенко сегодня - абсурдно

Сегодня Верховная Рада Украины не будет рассматривать проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что этот вопрос не стоит в сегодняшней повестке дня.

По его словам, абсурдно было бы рассматривать законопроект, который имеет около 300 страниц, уже сегодня, поскольку он был роздан народным депутатам только вчера.