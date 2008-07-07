Семенюк к Крилю не пойдет - она видит себя Президентом

Председатель Фонда государственного имущества Украины, член СПУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО категорически опровергает информацию о ее возможном переходе в партию «Единый центр».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

«Я в СПУ с 1991 года, прошла с партией весь ее путь, пережила нелегкие оппозиционные годы. Сегодня Соцпартия выдвинула меня кандидатом в Президенты Украины, в которых я намерена участвовать и получить убедительный результат", - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она добавила, что ее деятельность на посту главы Фонда госимущества, законы, принятые по ее инициативе парламентом, общественная деятельность во главе Союза женщин Украины "За будущее детей" – "все говорит о том, что я отстаиваю идеи социальной справедливости, защищаю интересы государства".

Поэтому, подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, "о предательстве партии с моей стороны не может быть и речи". "Я никуда не собираюсь уходить, моя жизнь и работа связаны с СПУ. А те, кто распространяет подобные слухи, имеют одну цель - посеять вражду», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она также добавила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО никогда не помогал ей лично, и не был лоббистом ее политических интересов. «ЮЩЕНКО выступает за соблюдение норм Конституции в данных конкретных случаях, когда речь идет о незаконном переподчинении Фонда, попытках рейдерских захватов ФГИ со стороны депутатов и правительства. Он просто исполняет президентские обязанности - подвига или политических симпатий тут нет», - уверена глава Фонда госимущества.

Как сообщалось, по данным, которыми располагает интернет-газета «Сейчас», уже в ближайшее время «Единый центр» ожидает пополнения «принципиальными» политиками первого эшелона. Среди них - столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, а также его недавний соперник Виталий КЛИЧКО. Не исключают переход в «Единый центр» социалистки Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, которая, как известно, до сих пор сохраняет свое кресло главы Фонда госимущества, пишет "Сейчас".