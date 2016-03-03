Высший спецсуд объяснил, когда прокуратура передаст дела Госбюро расследований
Следственные органы прокуратуры передадут материалы уголовных производств Государственному бюро расследований, когда оно начнет осуществлять функции досудебного расследования.
К тому времени полномочия относительно досудебного расследование осуществляют следователи органов прокуратуры. Соответствующее разъяснение предоставил Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
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Передача материалов происходит согласно абзацу 2 п. 4 раздела VI закона "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года (№ 794-VIII) и абзаца 2 пункта 1 раздела ХІ "Переходные положения" УПК в трехмесячный срок после начала осуществления Государственным бюро расследований функции досудебного расследования.
"То есть начало действия положений ч. 4 ст. 216 УПК Украины связано не с моментом вступления в силу закона, который будет регулировать деятельность Государственного бюро расследований Украины как государственного учреждения, а с моментом начала осуществления последним функций органа досудебного расследования", - сказано в разъяснении.
"К тому времени в соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 Раздела ХІ "Переходные положения" УПК Украины полномочия относительно досудебного расследование осуществляют следователи органов прокуратуры", - отмечает Высший специализированный суд.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в связи с принятием закона о создании Государственного бюро расследований следователи прокуратуры теряют свои полномочия.
Из-за этого с того момента якобы возникли проблемы с принятием и рассмотрением судами ходатайств следователей прокуратуры в процессах, которые в соответствии с законодательством подследственны Госбюро расследований.
В Генеральной прокуратуре заявляли, что продолжат расследование дел.
Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия 1 марта начала выбирать директора Госбюро расследований.