Высший спецсуд объяснил, когда прокуратура передаст дела Госбюро расследований

К тому времени полномочия относительно досудебного расследование осуществляют следователи органов прокуратуры. Соответствующее разъяснение предоставил Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Читайте такжеСтало известно, сколько будут получать сотрудники Госбюро расследований

Передача материалов происходит согласно абзацу 2 п. 4 раздела VI закона "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года (№ 794-VIII) и абзаца 2 пункта 1 раздела ХІ "Переходные положения" УПК в трехмесячный срок после начала осуществления Государственным бюро расследований функции досудебного расследования.

"То есть начало действия положений ч. 4 ст. 216 УПК Украины связано не с моментом вступления в силу закона, который будет регулировать деятельность Государственного бюро расследований Украины как государственного учреждения, а с моментом начала осуществления последним функций органа досудебного расследования", - сказано в разъяснении.

"К тому времени в соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 Раздела ХІ "Переходные положения" УПК Украины полномочия относительно досудебного расследование осуществляют следователи органов прокуратуры", - отмечает Высший специализированный суд.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в связи с принятием закона о создании Государственного бюро расследований следователи прокуратуры теряют свои полномочия.

Из-за этого с того момента якобы возникли проблемы с принятием и рассмотрением судами ходатайств следователей прокуратуры в процессах, которые в соответствии с законодательством подследственны Госбюро расследований.

В Генеральной прокуратуре заявляли, что продолжат расследование дел.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия 1 марта начала выбирать директора Госбюро расследований.