Тимошенко не согласовывала с НБУ изменение прогноза инфляции

Правительство Украины не согласовывало с Национальным банком изменение прогноза инфляции на 2008 год с 15,3% до 15,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«У меня нет комментариев, потому что у нас не было никакой официальной информации, мы не участвовали там (при обсуждении изменений прогноза – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Кроме того, по словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, правительство изменило некоторые макроэкономические показатели, в частности, увеличило прогноз инфляции по итогам года с 15,3% до 15,9%.

Ранее своим постановлением от 27 июня №581 Кабмин ухудшил прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%.