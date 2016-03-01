Верховный суд отказался прекратить пересмотр отмены разрешения на арест Мосийчука

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Верховного суда отклонила соответствующее ходатайство представителей ВР.

Судьи продолжили рассмотрение дела по существу.

Как сообщал УНИАН, представители ВР просили Верховный суд закрыть дело, мотивируя это тем, что Высший админсуд, принимая решение по иску Мосийчука, ошибся и не учел всех обстоятельств, поскольку разрешение на привлечение народного депутата к уголовной ответственности является исключительной функцией парламента, а не судебной ветви власти.

Адвоката депутата Леонид Сиваков заявлял, что закрытие Верховным судом дела повлечет за собой его рассмотрение в другом суде.

Справка УНИАН. 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генеральной прокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот же день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о его содействии за деньги в решении вопросов определенного бизнеса. Через некоторое время депутата задержали непосредственно в здании парламента.

18 сентября Печерский районный суд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которой истек 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании депутата под стражей.

17 ноября Высший админсуд удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. В ноябре в Верховный суд поступила жалоба на это решение ВАСУ.

В декабре 2015 года Мосийчука прооперировали в институте имени Шалимова. Из-за состояния здоровья депутат долго не мог появляться на касающихся его судебных заседаниях. 25 января он впервые пришел на суд.

26 февраля Печерский райсуд Киева перенес на 16 марта рассмотрение представления ГПУ об избрании Мосийчуку новой меры пресечения.