Мосийчук впервые после госпитализации явился на заседание суда

Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук сегодня впервые явился на заседание Печерского районного суда Киева после болезни и госпитализации в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, где его оперировали.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Мосийчук заявил, что чувствует себя несколько лучше.

Читайте такжеПричиной внутреннего кровотечения у Мосийчука называют обширную язву желудка

“Я продолжаю находиться на стационарном лечении, но у меня есть справка, что я могу посещать заседания суда, чувствую себя несколько лучше, чем было до госпитализации, но еще не так хорошо, как хотелось бы”, - сказал Мосийчук.

Заседание суда еще не началось.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября.

Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.

В то же время ВАСУ 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

В декабре 2015 г. Мосийчука прооперировали в институте имени Шалимова.

28 декабря Печерский райсуд Киева перенес на 25 января 2016 года заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку в связи с его отсутствием в суде из-за болезни.

Читайте такжеГПУ: Высший админсуд не возвращал Мосийчуку депутатскую неприкосновенность

Тогда адвокаты предоставили справку из больницы о том, что их подзащитный находится в реанимации и проходит реабилитацию после операции.

Также защита Мосийчука выступила с заявлением о необходимости передать дело для дальнейшего расследования в Национальное антикоррупционное бюро в связи с тем, что за Мосийчуком сохраняется статус народного депутата.