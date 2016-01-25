Мосийчук впервые после госпитализации явился на заседание суда
Мосийчук заявил, что чувствует себя несколько лучше.
Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук сегодня впервые явился на заседание Печерского районного суда Киева после болезни и госпитализации в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, где его оперировали.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Мосийчук заявил, что чувствует себя несколько лучше.
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“Я продолжаю находиться на стационарном лечении, но у меня есть справка, что я могу посещать заседания суда, чувствую себя несколько лучше, чем было до госпитализации, но еще не так хорошо, как хотелось бы”, - сказал Мосийчук.
Заседание суда еще не началось.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.
18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября.
Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.
В то же время ВАСУ 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
В декабре 2015 г. Мосийчука прооперировали в институте имени Шалимова.
28 декабря Печерский райсуд Киева перенес на 25 января 2016 года заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку в связи с его отсутствием в суде из-за болезни.
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Тогда адвокаты предоставили справку из больницы о том, что их подзащитный находится в реанимации и проходит реабилитацию после операции.
Также защита Мосийчука выступила с заявлением о необходимости передать дело для дальнейшего расследования в Национальное антикоррупционное бюро в связи с тем, что за Мосийчуком сохраняется статус народного депутата.