Дело главы корпуса "Азов-Крым" Краснова и его девушки: к зданию суда стянули Нацгвардию (фото)

Защитник Шелест уверен, что рассмотрение состоится именно сегодня, ведь истекает срок предыдущего 72-часового задержания, передает ТСН.

Но документы в суд еще не поступили, ни Оксаны, ни самого руководителя "Азов-Крым" Станислава Краснова в суд пока не доставили.

"В ходатайстве сказано, что ей будут просить домашний арест, с 6 вечера до 6 утра", - рассказала мать задержанной.

В то же время адвокаты считают, что меру пресечения Станиславу Краснову сегодня избирать не будут. Уверены, что "азовца" не покажут общественности, ведь уверяют, что его сильно избили правоохранители. Кроме того, по данным корпуса, еще не определено, по какой статье будут судить Краснова.

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"Мы подозреваем, что суд над Красновым не состоится, есть несколько причин: СБУ до сих пор не понятно, по какой статье судить Стаса. Первая версия - наркотики и оружие. Вторая версия – взрывчатка. Второй момент - мы считаем, СБУ не покажет вида Стаса, потому что на нем лица нет - сплошные гематомы. Мы считаем, что сегодня состоится суд над его девушкой Оксаной", - заявил представитель "Азова" Александр Алферов.

Кроме того, Шевченковский суд с утра взяли под усиленную охрану – рядом дежурят восемь автобусов Нацгвардии, по меньшей мере шесть патрулей полиции и скорая. "Азов" говорит, что акций под судом не будет устраивать, "чтобы не давить на судей". Однако на 11 утра собирает всех неравнодушных возле стадиона "Динамо" и хочет идти колонной или непосредственно в СБУ или в СИЗО СБУ.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест устроил тайник с взрывчаткой.

"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки схрона возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - сообщил руководитель аппарата председателя СБУ.