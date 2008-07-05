Тимошенко презентует изменения к бюджету

В понедельник, 7 июля, в 14:00 во Дворце искусств «Украинский дом» состоится презентация проекта Закона «О внесении изменений к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» и некоторых других законодательных актов.

Как сообщает Правительственный портал, в презентации примут участие премьер-министр и члены правительства.

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