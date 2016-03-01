Стало известно, сколько будут получать сотрудники Госбюро расследований

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире ICTV, передает Лига.Новости.

"Директор бюро, например, будет зарабатывать порядка 40 тысяч гривень, а самый простой следователь - около 22 тысяч гривень", - сказала Севостьянова.

Она также пояснила, что Государственное бюро расследований заберет функции следствия у прокуратуры и будет работать над всеми другими категориями уголовных производств, которые будут касаться чиновников I-III категорий.

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"Это судьи, прокуроры и непосредственно работники Антикоррупционного бюро, и новой Антикоррупционной прокуратуры", - уточнила Севостьянова.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин на вторник, 1 марта, назначил первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее стало известно, что правительство утвердило состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований в составе шести человек - по три представителя от президента и правительства и ожидает еще трех представителей от Верховной Рады.