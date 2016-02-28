Гройсман объяснил, почему децентрализация - один из пунктов антикризисного плана для Украины

Кризис не должен останавливать те реформы, которые реально запущены в стране и уже приносят результаты. Именно поэтому продолжение децентрализации - один из пунктов антикризисного плана для страны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Он, в частности, привел пример таких изменений - город Владимир-Волынский, который в 2015 году благодаря финансовой децентрализации получил на 26 млн гривен больше, чем в 2014-м, что составляет треть всего дохода города.

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«Местная община направила 8,5 млн гривен на ремонт дорог. А значит средства пошли на заработные платы строителям, к процессу также привлекаются смежные предприятия, которые поставляют песок, асфальт, металл, битум. Таким образом, децентрализация запускает многие процессы в регионе и дает толчок к развитию бизнеса и повышение заработных плат», - отметил Гройсман.

И добавил, что кроме того, «во Владимир-Волынском появились новые детские площадки, а школьники получили возможность осваивать новые знания в самых современных компьютерных классах. Такие результаты еще раз доказывают, что децентрализация приносит пользу людям - а это главный критерий эффективности реформ».