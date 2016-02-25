Гройсман подчеркивает необходимость разработать антикризисный план действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

"Нам важно сегодня объединиться вокруг антикризисного плана для страны. У нас серьезный кризис в украинском обществе, у нас есть серьезный кризис в экономической сфере, у нас есть много социальных вопросов, которые нерешенные, и затягивание во времени - это тоже очень серьезная проблема", - сказал Гройсман.

Он отметил необходимость определиться, какие именно действия необходимо предпринять, разработать "план конкретных действий". "Я предложу ряд шагов, которые нужно было бы сейчас сделать для того, чтобы выходить из этого политического кризиса", - сказал спикер и добавил, что должен быть определен также тот, кто возьмет на себя ответственность за этот план.

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"Все, что касается кризиса, то есть несколько шагов для того, чтобы его решить. Первое - это добровольная отставка правительства в полном составе и формирование нового правительства с новым планом действий", - сказал Гройсман.

Он добавил, что речь идет также о варианте глубокого переформатирования правительства, который сможет объединить вокруг себя демократическую коалицию.

Кроме того, он отметил, что третий вариант - это "досрочные выборы, когда надо идти для того, чтобы получить новый мандат на формирование новой власти".