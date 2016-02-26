В Еврокомиссии отреагировали на сообщения СМИ о решении отсрочить отмену виз для украинцев

Так в пятницу в Брюсселе прокомментировала агентству УНИАН соответствующую информацию представитель Еврокомиссии Тове Эрнст.

"После того, как мы уже сказали в декабре, что Комиссия примет предложения в начале 2016 года, нам нечего больше добавить. Мы никогда не называли даты, поэтому мы не можем говорить об отсрочке", - сказала она.

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По информации дипломатических источников, в настоящее время консультации между Украиной и Европейской комиссией еще продолжаются.

Как сообщал УНИАН, по данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, решение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев откладывается.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - сообщил он.