Тимошенко в подготовке к Евро-2012 видит лишь один критический объект

Все проблемные вопросы относительно реконструкции НСК «Олимпийский» должны быть решены до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, комментируя вчерашнюю встречу с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

«Для подготовки к Евро-2012 есть единственный критический объект – это НСК «Олимпийский» – центральный стадион Киева», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

«Я думаю, что в начале сентября мы сможем дать отчет, показать работу, и УЕФА будет довольна результатом», - отметила премьер, высказав уверенность в том, что подготовка к Евро-2012 пройдет успешно.

Как сообщал УНИАН, 24 июня заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ заявил, что компания Archasia Design Group Limited не будет реконструировать Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве.

Согласно информации Р.КАРАНДЕЕВА, в Минсемьи поступил протест Генеральной прокуратуры с требованиями отменить решение жюри конкурса по определение лучшего проектного предложения по реконструкции НСК «Олимпийский» от 8 апреля в 2008 г. в части допуска к участию в конкурсе и предоставления возможности презентации проектного предложения тайванской компании Archasia Design Group Limited как противоречащее законодательству.

Р.КАРАНДЕЕВ сообщил, что для определения компании, которая будет реконструировать НСК «Олимпийский», будет проводиться повторное голосование жюри.

Р.КАРАНДЕЕВ также отметил, что уже состоялось заседание временной рабочей группы, на котором решено до 26 июня провести заседание жюри конкурса с целью реагирования на выявленные Генпрокуратурой нарушения и назначить дату проведения повторного голосования. Он отметил, что повторный конкурс проводить не будут.

17 июня Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявило о возможности срыва переговоров о реконструкции НСК “Олимпийский” по вине тайванской компании Аrсhasia Design Group, которая выиграла соответствующий конкурс.

18 июня компания Аrсhasia Design Group заявила, что обвинение Минсемьи в несостоятельности компании реконструировать стадион является безосновательным.

26 июня, представитель тайванской компании, адвокат юридической фирмы «Василий Кисиль и партнеры» Виктор ПРОРОК сообщил, что Archasia Design Group Limited, которая победила в конкурсе на проведение реконструкции НСК «Олимпийский», не исключает варианта с судебным разбирательством ситуации вокруг стадиона.

Также 26 июня 2008 года состоялось заседание жюри конкурса по определение лучшего проектного предложения, касающегося реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», однако окончательного решения принято не было.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, в работе жюри объявлен перерыв.

3 июля строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве чемпионата Европы по футболу Евро-2012.