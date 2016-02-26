Россия продолжит защищать боевиков на Донбассе - глава разведки США

Об этом в четверг, 25 февраля, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей, передает Deutsche Welle.

"Россия будет продолжать выполнять роль посредника для сепаратистов в отстаивании их интересов в Украине", - сказал Клэппер, цитирует агентство Reuters.

По его словам, Россия и в дальнейшем воспринимает Украину как "малую Россию".

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Как добавил в своем выступлении директор ЦРУ Джон Бреннан, "и до сих пор непонятно, как россияне сами планируют выходить" из этого конфликта.

Как сообщал УНИАН ранее, Джеймс Клэппер заявил, что Кремль будет продолжать "долгосрочное влияние на Киев" и будет срывать "попытки Украины интегрироваться в западные институты".