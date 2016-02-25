Вне коалиции: в "Самопомочи" рассказали, что их фракция и раньше была внутренней оппозицией

Об этом заявила Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной рады (ВР) и член "Самопомочи", передает "Новое время".

Она рассказала, что у нас никогда не было нормальной коалиции. Кроме того, как заявила Сыроид, решение о переходе в оппозицию не было спонтанным.

"Нельзя было по-другому реагировать на все это. Мы не могли и дальше разделять ответственность за олигархический сговор. Теперь нужно научиться быть хорошей оппозицией, которой в этой стране почти никогда не было, кроме, возможно, 1990-х", - отметила вице-спикер Рады.

Она заявила, что коалиция должна контролировать свое правительство, исполнительную власть, а оппозиция - контролировать и коалицию, и коалиционное правительство.

Читайте такжеВ "Самопомочи" рассказали, что стало катализатором для выхода фракции из коалиции

При этом Сыроид подчеркнула, что определенные решения, к сожалению, будут им не под силу. Она не исключает, что если их политсила будет задавать неудобные вопросы и критиковать власть, ее станут обвинять в том, она против государства.

"Никто не собирается становиться в позу "Баба-яга против". Но мы имеем собственное видение, как должно выглядеть государство. Все наши решения будут приниматься в соответствии с тем, насколько они приближают или отдаляют нас от этого видения", - подытожила вице-спикер парламента.

Напомним, 18 февраля на заседании провода политической партии "Объединение" "Самопомич" было принято решение о выходе политсилы из коалиции.

Полный текст интервью с Оксаной Сыроид читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 26 февраля.