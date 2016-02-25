ООН начала самолетами доставлять гуманитарную помощь в Сирию - BBC
01:19, 25 февраля 2016Политика
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Авиация ООН доставила первую партию гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, которое уже несколько месяцев окружен группировкой "Исламское государство".
REUTERS
По информации ООН, около 200 тысяч жителей осажденного города испытывают острую нехватку продовольствия, передает BBC Украина.
В недавнем докладе организации говорится о резком ухудшении условий жизни осажденных, сообщают также о недоедании и высокой смертности от голода.
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Как доложил Совету безопасности глава гуманитарного агентства ООН Стивен О'Брайен, в район города, находящегося под контролем сирийских правительственных войск, с самолета сбросили 21 тонну предметов первой необходимости.
По предварительной информации, груз доставили по назначению, сказал г-н О'Брайен.
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