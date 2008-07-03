В Харькове фракция БЮТ объявила бойкот сессии горсовета

Фракция Блока Юлии Тимошенко Харьковского городского совета в полном составе оставила зал заседаний, где сегодня проходит внеочередная сессия Харьковского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как мер Михаил ДОБКИН отказался поставить на голосование, предложенный фракцией БЮТ вопрос об отставке секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Свой отказ М.ДОБКИН мотивировал необходимостью соблюдения регламента – депутаты должны были рассмотреть его в комиссиях и завизировать в юридическом департаменте.

В свою очередь, председатель фракции БЮТ Сергей СЕМОЧКИН заметил, что депутаты имеют право подавать предложения в ходе внеочередной сессии.