Шкиряк о скандале со Столяровой: Враг формирует медийную политику одного из самых рейтинговых каналов Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Какая-то прокремлевская нечисть сидит у нас под боком, возможно, оскорбляет память наших Героев Небесной Сотни, открыто кичится дружбой с террористами и безусловно делает свое черное дело! Какая субординация и толерантность здесь может быть вообще? А не позор ли нам все это терпеть? Мы что, мазохисты какие-то, чтобы нас вот так нагло, открыто и показательно...? На мой взгляд, если будем продолжать замалчивать, грош нам цена. Враг формирует медийную политику одного из самых рейтинговых телеканалов Украины, промывая мозги уже украинским гражданам!», - возмущается Шкиряк.

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По его убеждению, украинское информационное пространство давно нужно очистить от скрытой и открытой пророссийской пропаганды.

«Следовательно, как минимум, таким антиукраинским "агентам влияния" как Столярова - депортация! А вообще давно пора разобраться с этим и подобными ей персонажами. Готовы во всем помочь нашим собратьям из СБУ. Нам давно нужно очистить свое информационное пространство от скрытой (и открытой тоже) пророссийской пропаганды. Это уже вопрос национальной безопасности и защиты государственных интересов Украины!», - подчеркнул советник министра.

При этом Шкиряк отмечает, что до решения вопроса с официальными извинениями, увольнением и депортацией «сепаратистки» Столяровой, а также «разбора полетов» с Шуваловым, «Киселевым и Ко», весь украинский демократический политикум должен игнорировать «Интер».

«Скрытый информационный терроризм от Фирташа у нас под боком, а мы глазами моргаем и потребляем эту завуалированную антиукраинскую ересь! Мы должны объединиться и вместе защититься от вызывающей, скрытой информационной агрессии Кремля. Кто-то переживает, что они нас дерьмом будут обливать? А что нового? Они и не переставали. Это их стиль и задача. Давайте смотреть украинские новости, политические программы и ток-шоу. У нас достаточно своих новых-старых, профессиональных и объективных украинских телеканалов. У нас целая плеяда прекрасных репортеров, журналистов и телеведущих. Обойдемся без "руки Москвы", - отмечает Шкиряк.

Напомним, бойкот "Интера" ранее поддержала певица Анастасия Приходько.

"Неужели мы и это простим?! Эти изверги позволяют себе поносить то, что для нас является святым. Слезы жен и мам еще не высохли на щеках. Их горе в каждом нашем сердце. Такую циничность и бездуховность нельзя прощать, я отказываюсь сотрудничать с этим каналом! ", - написала артистка в своем Facebook.

Шеф-редактор "Подробностей" на "Интере" Мария Столярова оказалась в центре громкого скандала. Во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало ее нецензурное высказывание. Столярова прервала трансляцию с Майдана Незалежности словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".

Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.