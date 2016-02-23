Шкиряк о скандале со Столяровой: Враг формирует медийную политику одного из самых рейтинговых каналов Украины
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что медийную политику одного из самых рейтинговых телеканалов Украины формирует враг, тем самым «промывая мозги» украинским гражданам.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Какая-то прокремлевская нечисть сидит у нас под боком, возможно, оскорбляет память наших Героев Небесной Сотни, открыто кичится дружбой с террористами и безусловно делает свое черное дело! Какая субординация и толерантность здесь может быть вообще? А не позор ли нам все это терпеть? Мы что, мазохисты какие-то, чтобы нас вот так нагло, открыто и показательно...? На мой взгляд, если будем продолжать замалчивать, грош нам цена. Враг формирует медийную политику одного из самых рейтинговых телеканалов Украины, промывая мозги уже украинским гражданам!», - возмущается Шкиряк.
Читайте такжеПолитолог предлагает устроить Интеру "жесткий бойкот" из-за скандала с шеф-редактором "Подробностей"
По его убеждению, украинское информационное пространство давно нужно очистить от скрытой и открытой пророссийской пропаганды.
«Следовательно, как минимум, таким антиукраинским "агентам влияния" как Столярова - депортация! А вообще давно пора разобраться с этим и подобными ей персонажами. Готовы во всем помочь нашим собратьям из СБУ. Нам давно нужно очистить свое информационное пространство от скрытой (и открытой тоже) пророссийской пропаганды. Это уже вопрос национальной безопасности и защиты государственных интересов Украины!», - подчеркнул советник министра.
При этом Шкиряк отмечает, что до решения вопроса с официальными извинениями, увольнением и депортацией «сепаратистки» Столяровой, а также «разбора полетов» с Шуваловым, «Киселевым и Ко», весь украинский демократический политикум должен игнорировать «Интер».
«Скрытый информационный терроризм от Фирташа у нас под боком, а мы глазами моргаем и потребляем эту завуалированную антиукраинскую ересь! Мы должны объединиться и вместе защититься от вызывающей, скрытой информационной агрессии Кремля. Кто-то переживает, что они нас дерьмом будут обливать? А что нового? Они и не переставали. Это их стиль и задача. Давайте смотреть украинские новости, политические программы и ток-шоу. У нас достаточно своих новых-старых, профессиональных и объективных украинских телеканалов. У нас целая плеяда прекрасных репортеров, журналистов и телеведущих. Обойдемся без "руки Москвы", - отмечает Шкиряк.
Напомним, бойкот "Интера" ранее поддержала певица Анастасия Приходько.
"Неужели мы и это простим?! Эти изверги позволяют себе поносить то, что для нас является святым. Слезы жен и мам еще не высохли на щеках. Их горе в каждом нашем сердце. Такую циничность и бездуховность нельзя прощать, я отказываюсь сотрудничать с этим каналом! ", - написала артистка в своем Facebook.
Шеф-редактор "Подробностей" на "Интере" Мария Столярова оказалась в центре громкого скандала. Во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало ее нецензурное высказывание. Столярова прервала трансляцию с Майдана Незалежности словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.
Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".
Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.