Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 24 февраля
15:15, 23 февраля 2016Политика
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В Минске завтра состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«Завтра, 24 февраля, состоится заседание Трехсторонней контактной группы», - сказала Олифер.
Напомним, предыдущее заседание группы состоялось 17 февраля.
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