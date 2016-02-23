Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 24 февраля

15:15, 23 февраля 2016
Политика
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В Минске завтра состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

кучма / REUTERS

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Завтра, 24 февраля, состоится заседание Трехсторонней контактной группы», - сказала Олифер.

Напомним, предыдущее заседание группы состоялось 17 февраля.

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