В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы

В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook. "В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы", - написала она. Читайте такжеЗаседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится завтра - пресс-секретарь Кучмы Как сообщал УНИАН, в прошлый раз контактная группа встречалась 27 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter