В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы
14:22, 17 февраля 2016Политика
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В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.
"В Минске началось заседание участников Трехсторонней контактной группы", - написала она.
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Как сообщал УНИАН, в прошлый раз контактная группа встречалась 27 января.
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