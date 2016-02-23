46% украинцев против досрочных парламентских выборов, 42% "за" - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом им. Горшенина с 8 по 17 февраля.

Презентуя результаты опроса, эксперт института Людмила Четвертухина отметила, что согласно опросу, 42,3% выступает за проведение досрочных выборов, из них точно “за” - 23%, а 19,3% - “скорее “за”.

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В то же время 46,2% считают нецелесообразным проведение таких выборов, из них 17,9% дали ответ об их целесообразности “скорее “нет”, а 28,3% - “точно нет“.

11,5% опрошенным было трудно ответить на этот вопрос.

Вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко отметил, что результаты исследования показывают, что досрочные выборы в парламент партиям коалиции сейчас не выгодны, поскольку рейтинги показывают, что если их провести сейчас, то они получат гораздо более низкий результат.

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