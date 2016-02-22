Повторное рассмотрение вопроса об отставке Кабмина или Яценюка противоречит Конституции – эксперт

Об этом заявил юрист, один из авторов Основного Закона Виктор Мусияка в понедельник, 22 февраля.

"Статья 87 гласит, что вопрос о выражении недоверия правительству выносится не более одного раза в течение одной сессии Верховной Рады. Все", – пояснил Мусияка.

"Наши власть имущие вообще-то пренебрегают Конституцией, но когда им необходимо решить свои интересы, чаще всего – шкурные, они начинают искать там возможности решения своих проблем", – отметил эксперт.

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"Только на следующей сессии может быть вынесен вопрос о выражении недоверия правительству вместе с премьером с голосованием за соответствующую резолюцию", – добавил он.

Виктор Мусияка напомнил, что отставка премьер-министра влечет за собою отставку всего Кабмина.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Арсения Яценюка с должности премьер-министра.