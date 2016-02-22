В Раду внесли постановление об отставке Яценюка

Об этом сообщается на сайте парламента.

Автором соответствующей инициативы (№4123) является народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный).

В то же время текст проекта постановления и сопроводительные документы пока на сайте ВР не обнародованы.

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