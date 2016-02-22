В Раду внесли постановление об отставке Яценюка
12:09, 22 февраля 2016Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Арсения Яценюка с должности премьер-министра.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте парламента.
Автором соответствующей инициативы (№4123) является народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный).
В то же время текст проекта постановления и сопроводительные документы пока на сайте ВР не обнародованы.
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